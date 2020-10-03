Фран Соль попрощался с Динамо и будет играть на Канарах

Испанец Фран Соль проведет этот сезон в Сегунде.

Тенерифе, выступающий во втором по силе футбольном дивизионе Испании, официально арендовал нападающего Динамо Франа Соля. Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо. Сообщается, что 28-летний бомбардир будет выступать в клуб из Канарских островов на правах аренды до конца сезона 2020/21.

Нападающий уже успел попрощаться с киевскими болельщиками, а также пожелал Динамо всего самого лучшего.

Отметим, на данный момент канарский клуб успел отыграть три матча в Сегунде, набрав три очка.

В сезоне 2020/21 Соль выходил на поле за киевский клуб лишь в двух играх и то на замену. Форвард, хоть и забил гол Шахтеру в Суперкубке Украины, явно не входил в планы главного тренера Динамо Мирчи Луческу, который рассчитывает в этой кампании на Владислава Супрягу и Жерсона Родригеса. В прошлом сезоне нападающий сумел отличиться лишь раз за вице-чемпионов Украины в 16 играх, а также отдать 2 ассиста. Контракт испанца с Динамо действует до 31 декабря 2023 года.