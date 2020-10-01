Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Украинские команды "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) узнали имена соперников по группе Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

В четверг, 1-го октября, в студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве проходила долгожданная жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. В ходе жребия украинские клубы узнали имена соперников по группе.

"Шахтер" попал в группу B, где сыграет с Реалом, Интером и Боруссией Менхенгладбах.

"Динамо" оказалось в квартете G, в который также попали Ювентус, Барселона и Ференцварош Сергея Реброва.

Ориентировочное начало групповой стадии турнира намечено на 20/21 октября. УЕФА сообщил, что уточнит расписание и опубликует его 2 октября вечером. Матчи Динамо и Шахтера и других команд из одной ассоциации будут проходит в разные дни (вторник и среда).

Кроме того, УЕФА в ходе жеребьевки назвал лучших игроков сезона.