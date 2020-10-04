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Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)

Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Арсенал в рамках матча 4-го тура чемпионата Англии принимал Шеффилд Юнайтед.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 2:1 в пользу Арсенала.

Хозяева ударной трехминуткой во втором тайме обеспечили себе три очка. На 61-й минуте встречи отличился Букайо Сака, который ударом головой завершил блестящую командую атаку Арсенала. Еще через три минуты Николя Пепе чудесным соло голом удвоил счет. На 83-й минуте форвард Шеффилда Дэвид Макголдрик шикарным обводящим ударом с линии штрафной отквитал один мяч.

Видео гола Сака:

Видео гола Пепе: 

Видео гола Макголдрика:

Эта победа позволила Канонирам (9 очков) подняться на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Шеффилд, в свою очередь, с нулем очков барахтается на дне АПЛ. Клубный футбол временно приостанавливается, ведь в ближайшее время болельщиков ожидают международные игры. В следующем туре Арсенал сыграет в гостях с Манчестер Сити (17.10.2020), а Шеффилд примет Фулхэм (17.10.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Вест Хэм Ярмоленко разгромил соперника Зари по Лиге Европы.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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