Блестящий командный гол - в обзоре победы Арсенала над Шеффилдом (видео)

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась со счетом 2:1 в пользу Арсенала.

Хозяева ударной трехминуткой во втором тайме обеспечили себе три очка. На 61-й минуте встречи отличился Букайо Сака, который ударом головой завершил блестящую командую атаку Арсенала. Еще через три минуты Николя Пепе чудесным соло голом удвоил счет. На 83-й минуте форвард Шеффилда Дэвид Макголдрик шикарным обводящим ударом с линии штрафной отквитал один мяч.

Видео гола Сака:

GOOOOOOAL, SAKA

— SnapGoal (@SnapGoal) October 4, 2020