Челси не заметил Моркам в Кубке Англии (видео)

В воскресенье, 10 января, Челси в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Моркам. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась погромом гостей со счетом 4:0.

За Синих голами отметились Мейсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.

Видео гола Маунта:

Видео гола Вернера:

Видео гола Хадсона-Одои:

Видео гола Хаферца:

Отметим, ФК Моркам на данный момент выступает во Второй лиге (четвертый по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) и занимает там седьмое место, а Челси идет девятым в АПЛ.

Таким образом, Челси присоединился к Арсеналу, Ливерпулю и Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка Англии.