Скачать
Воскресенье, 10.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
От перекладины в штангу и в ворота: супергол Хакими - в обзоре матча Рома - Интер (видео)
От перекладины в штангу и в ворота: супергол Хакими - в обзоре матча Рома - Интер (видео)
Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ (видео)
Свитолина вырвала победу у россиянки на турнире в ОАЭ (видео)
Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)
Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)
"Зверь": защитник Динамо стал качком в отпуске (фото)
"Зверь": защитник Динамо стал качком в отпуске (фото)

Челси не заметил Моркам в Кубке Англии (видео)

Челси не заметил Моркам в Кубке Англии (видео)
Обновлено 18:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В воскресенье, 10 января, Челси в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Моркам. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась погромом гостей со счетом 4:0.

Команда Руни опозорилась в Кубке Англии (видео)

За Синих голами отметились Мейсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.

Видео гола Маунта:

Видео гола Вернера:

Видео гола Хадсона-Одои:

Видео гола Хаферца:

Отметим, ФК Моркам на данный момент выступает во Второй лиге (четвертый по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) и занимает там седьмое место, а Челси идет девятым в АПЛ.

Таким образом, Челси присоединился к Арсеналу, Ливерпулю и Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, Кубок Англии, ФК Моркам.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ибрагимович едва не снес голову тренеру (видео)
02 Феноменальный гол Холанда - в обзоре матча РБ Лейпциг Боруссия Д (видео)
03 Гол-бриллиант - в обзоре матча Манчестер Сити - Бирмингем (видео)
04 Украинка Магучих повторила мировой рекорд по прыжкам в высоту (видео)
05 Месси и Гризманн выстрелили красивыми дублями: обзор матча Гранада - Барселона (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь