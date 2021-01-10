Челси не заметил Моркам в Кубке Англии (видео)

В воскресенье, 10 января, Челси в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Моркам. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась погромом гостей со счетом 4:0.
За Синих голами отметились Мейсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.
Видео гола Маунта:
Видео гола Вернера:
Видео гола Хадсона-Одои:
Callum Hudson-Odoi’s goal! (3-0)
The man in form strikes again. #cfc pic.twitter.com/pfjII1tJak
— LDN (@LDNFootbalI) January 10, 2021
Видео гола Хаферца:
Отметим, ФК Моркам на данный момент выступает во Второй лиге (четвертый по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) и занимает там седьмое место, а Челси идет девятым в АПЛ.
Таким образом, Челси присоединился к Арсеналу, Ливерпулю и Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед в 1/16 финала Кубка Англии.