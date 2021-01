Челси не заметил Моркам в Кубке Англии (видео)

В воскресенье, 10 января, Челси в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал Моркам. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась погромом гостей со счетом 4:0.

За Синих голами отметились Мейсон Маунт, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои и Кай Хаверц.

Видео гола Маунта:

Видео гола Вернера:

Видео гола Хадсона-Одои:

