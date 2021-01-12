Вест Хэм Ярмоленко пробился в следующий раунд Кубка Англии (видео)

В понедельник, 11 января, представитель Национальной лиги (пятый футбольный дивизион в Англии, - прим. ред. ) Стокпорт Каунти в рамках матча 1/32 финала Кубка Англии принимал лондонский Вест Хэм Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Эджли Парк", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече записал на свой счет английский защитник Крэйг Доусон. Центрбек головой переправил мяч в ворота хозяев после навеса Джаррода Боуэна, вышедшего на замену вместо украинского вингера Андрея Ярмоленко.

Видеообзор матча Стокпорт - Вест Хэм:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тоттенхэм в Кубке Англии расправился с командой, в которой практически нет профессиональных футболистов.