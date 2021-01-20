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Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

В Саудовской Аравии футболист забил самый техничный гол года (видео)

В Саудовской Аравии футболист забил самый техничный гол года (видео)
Обновлено 16:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fabio11martins

В чемпионате Саудовской Аравии был забит феноменальный по красоте гол. 

В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)

В матче 14-го тура местной Премьер-лиги Аль-Шабаб принимал Аль-Файзали Харма. Левый вингер хозяев португалец Фабио Мартинс на 34-й минуте поединка сравнял счет, забив невероятный гол. Экс-игрок юношеской сборной Португалии выгрыз мяч в центре поля, промчался к чужой штрафной и отпасовал на партнера, который сразу же вернул мяч Фабио. 27-летний Мартинс, не долго думая, пробил в касание так, что теперь является фаворитом в борьбе за премию Пушкаша-2021.

Видео гола Мартинса в матча Аль-Шабаб - Аль-Файзали (1:1).

 
 
 
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Публикация от Fábio Martins (@fabio11martins)

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе в Англии, где вратарь забил ударом от ворот.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 170

Все по теме:

Саудовская Аравия, Футбол, Гол, Фабио Мартинс.
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