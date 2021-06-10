Дания - Финляндия: букмекеры назвали фаворита матча Евро-2020

Сборные Дании и Финляндии первыми из группы B сыграют на Евро-2020. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

По информации специалистов датчане являются однозначными фаворитами встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,47. Успех гостей оценивается в 9,60, ничья также маловероятна - 4,30.

Прогноз букмекеров на матч Дания - Финляндия (данные за 10 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Дании 1,47 - ничья 4,20 - победа команды Финляндии 9,60)

Фаворит: ( 1,46 - 4,30 - 9.30)

William Hill: (1,40 - 4,00 - 9,00)

Отметим, поединок Дания - Финляндия состоится 12 июня в Копенгагене, а потому финнам придется бороться не только с футболистами хозяев, но и с многотысячной армией болельщиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько посмотреть матч Дания - Финляндия в прямом эфире.

Примечательно, что сборная Финляндии является соперником команды Украины в отборе на ЧМ-2022. В первом матча подопечные Шевченко не сумели добыть три очка.

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