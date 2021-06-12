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Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена

Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена
19:59 Сегодня Телеграф Getty Images

В концовке первого тайма матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, который сейчас проходит в Копенгагене, случился крайне неприятный эпизод.

На ровном месте на газон резко упал хавбек миланского "Интера" и команды датчан Кристиан Эриксен. По предварительной информации, у игрока схватило сердце. На помощь футболисту сразу вышли медицинские сотрудники обоих команд, а футболисты и болельщики начали всячески оказывать помощь и молиться.  

Каково состояние Эриксена сейчас и будет ли доигран матч - неизвестно. На данный момент футболиста унесли с поля за ширмой, а сама игра приостановлена.

"Телеграф" напоминает, что во втором матче группы должны сыграть Бельгия и Россия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Евро-2020, Кристиан Эриксен, Сборная Дании, Сборная Финляндии.
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