Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена

В концовке первого тайма матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, который сейчас проходит в Копенгагене, случился крайне неприятный эпизод.

На ровном месте на газон резко упал хавбек миланского "Интера" и команды датчан Кристиан Эриксен. По предварительной информации, у игрока схватило сердце. На помощь футболисту сразу вышли медицинские сотрудники обоих команд, а футболисты и болельщики начали всячески оказывать помощь и молиться.

Каково состояние Эриксена сейчас и будет ли доигран матч - неизвестно. На данный момент футболиста унесли с поля за ширмой, а сама игра приостановлена.

"Телеграф" напоминает, что во втором матче группы должны сыграть Бельгия и Россия.