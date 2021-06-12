Бельгия - Россия: прямая трансляция матча

В субботу, 12 июня, в рамках второго матча группы В встретятся сборные Бельгии и России. Несмотря на то, что номинальными хозяева встречи являются "красные дьяволы", игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". "Телеграф" в этой статье проведет текстовую трансляцию поединка Евро-2020, в которую оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи. Рассудит игру испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

Бельгия -:- Россия

(начало в 22:00)

Бельгийцы являются фаворитами встречи по мнению букмекеров. Однако шанс россиян зацепиться за результат - это отсутствие в распоряжении Роберто Мартинеса Кевина де Брюйне, который получил травму носа и глазницы в финале Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где можно посмотреть матч Бельгия - Россия. "Телеграф" напоминает, что в первом матче этого квартета встретятся сборные Дании и Финляндии.