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Бельгия - Россия: прямая трансляция матча

Бельгия - Россия: прямая трансляция матча
09:17 Сегодня Телеграф Чемпионат.ком

В субботу, 12 июня, в рамках второго матча группы В встретятся сборные Бельгии и России. Несмотря на то, что номинальными хозяева встречи являются "красные дьяволы", игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". "Телеграф" в этой статье проведет текстовую трансляцию поединка Евро-2020, в которую оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи. Рассудит игру испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.  

Бельгия - Россия: анонс матча

                                                    Бельгия -:- Россия 

                                                        (начало в 22:00)  

Бельгийцы являются фаворитами встречи по мнению букмекеров. Однако шанс россиян зацепиться за результат - это отсутствие в распоряжении Роберто Мартинеса Кевина де Брюйне, который получил травму носа и глазницы в финале Лиги чемпионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где можно посмотреть матч Бельгия - Россия. "Телеграф" напоминает, что в первом матче этого квартета встретятся сборные Дании и Финляндии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная России, Ромелу Лукаку, Евро-2020, Сборная Бельгии, Кевин де Брюйне.
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