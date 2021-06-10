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Четверг, 10.06.2021
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Бельгия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Бельгия - Россия: где и когда смотреть матч Евро-2020
19:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram belgianreddevils

В субботу, 12 июня, сборные Бельгии и России закроют программу второго игрового дня на Евро-2020. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене, начало  поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Дания еще раз щелкнула по носу Россию в вопросе болельщиков на Евро-2020

В прямом эфире в Украине матч Бельгия - Россия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". В сети live-трансляция игры будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию встречи, в которой оперативно будут опубликованы видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что в группе B вместе с Бельгией и Россией выступают Финляндия и Дания. С полным календарем матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал о реакции РФ на запрет УЕФА лозунга "Героям слава!" на форме сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 363

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Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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