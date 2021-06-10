У Путина отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА о запрете лозунга "Героям слава!" на футболке сборной Украины.
Песков считает, что любое решение УЕФА - это прерогатива футбольной организации.
"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - цитирует Пескова СЭ.
"Телеграф" напоминает, что 10 июня УЕФА уведомил украинскую сторону о запрете лозунга "Героям слава!" на футбольной экипировке. В организации сослались на то, что данный слоган несет "исторический и милитаристский подтекст" вместе с лозунгом "Слава Украине!". В УАФ все еще надеются, что смогут переубедить футбольных чиновников.
Отметим, новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. На ней кроме выше упомянутых лозунгов нарисованы контуры карты Украины с Крымом и Донбассом. В РФ из-за этого началась истерия с призывами запретить игровую форму "Желто-синих". Примечательно, что изначально УЕФА одобрил экипировку команды Шевченко.