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Четверг, 10.06.2021
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У Путина отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины

У Путина отреагировали на решение УЕФА по форме сборной Украины
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на решение УЕФА о запрете лозунга "Героям слава!" на футболке сборной Украины.

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Песков считает, что любое решение УЕФА - это прерогатива футбольной организации.

"Это прерогатива УЕФА. Спорт должен быть без политики", - цитирует Пескова СЭ.

"Телеграф" напоминает, что 10 июня УЕФА уведомил украинскую сторону о запрете лозунга "Героям слава!" на футбольной экипировке. В организации сослались на то, что данный слоган несет "исторический и милитаристский подтекст" вместе с лозунгом "Слава Украине!". В УАФ все еще надеются, что смогут переубедить футбольных чиновников.

Отметим, новая форма сборной Украины была представлена 6 июня. На ней кроме выше упомянутых лозунгов нарисованы контуры карты Украины с Крымом и Донбассом. В РФ  из-за этого началась истерия с призывами запретить игровую форму "Желто-синих". Примечательно, что изначально УЕФА одобрил экипировку команды Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, УЕФА, Владимир Путин, Футбол, Дмитрий Песков.
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