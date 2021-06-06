Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

Представлена форма сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Представлена форма сборной Украины на Евро-2020 (видео)
15:14 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей страничке в Facebook представил новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.

Шевченко забил гол между ног вратарю сборной Украины (видео)

Национальная сборная будет выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в особенной форме. Главным ее атрибутом станет оберег, а также принт с очертанием единой страны. Кроме того, на спине футболки виднеется надпись: "Слава Украине!", а с обратной стороны - "Героям слава!".

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать игроков в каждом матче", - написал президент УАФ.

Презентационный ролик новой формы сборной Украины:

Фото новой формы сборной Украины:

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Новая форма сборной Украины для Евро 2020

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

"Телеграф" напоминает, что уже 7 июня "Сине-желтые" проведут последний контрольный матч перед Евро-2020. Ранее мы сообщали, где посмотреть игру национальной команды с Кипром в прямом эфире в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 4,219

Все по теме:

Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
03 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
04 Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
05 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь