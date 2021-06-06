Представлена форма сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей страничке в Facebook представил новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.

Национальная сборная будет выступать на грядущем чемпионате Европы по футболу в особенной форме. Главным ее атрибутом станет оберег, а также принт с очертанием единой страны. Кроме того, на спине футболки виднеется надпись: "Слава Украине!", а с обратной стороны - "Героям слава!".

"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать игроков в каждом матче", - написал президент УАФ.

Презентационный ролик новой формы сборной Украины:

Фото новой формы сборной Украины:

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

"Телеграф" напоминает, что уже 7 июня "Сине-желтые" проведут последний контрольный матч перед Евро-2020. Ранее мы сообщали, где посмотреть игру национальной команды с Кипром в прямом эфире в Украине.