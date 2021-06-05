Украина - Кипр: где и когда смотреть матч

В понедельник, 7 июня, сборная Украины в рамках подготовки к Евро-2020 примет команду Кипра. Встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире товарищеский матч Украина - Кипр покажет телеканал "Футбол 1", а в записи игру можно будет посмотреть на канале "Украина" (начало в 23:00). Кроме того, за трансляций игры в сети можно наблюдать на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в котором будут оперативно добавлены видео лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что накануне Евро-2020 сборная Украины провела уже два спарринга. Ранее "Сине-желтые" сыграли вничью с Бахрейном, а затем победили Северную Ирландию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий сборной Украины жестко пошутил над Зинченко.