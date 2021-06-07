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Украина - Кипр: онлайн матча

Украина - Кипр: онлайн матча
09:56 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В понедельник, 7 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча примет команду Кипра. Встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов.

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Украина -:- Кипр

(Начало - в 19:00)

Во время майского и июньского сборов сборная Украины провела уже два спарринга. Накануне "Сине-желтые" не сумели обыграть Бахрейн, а затем минимально одолели Северную Ирландию. После матча с Кипром команда Шевченко отправится на Евро-2020, где сыграет на групповой стадии турнира с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Что касается Кипра, то островитяне в своем последнем матче, что проходил в начале июня, минимально проиграли Венгрии (1:0).

Отметим, букмекеры озвучили свой прогноз на матч Украина - Кипр, а за игрой можно будет следить в прямом эфире по ТВ

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент УАФ представил новую форму национальной команды. В РФ уже отреагировали на это и призвали запретить форму "Желто-синих" на чемпионате Европы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Кипра.
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