Украина - Кипр: онлайн матча

В понедельник, 7 июня, сборная Украины в рамках контрольного матча примет команду Кипра. Встреча состоится в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой здесь оперативно будут появляться видео голов и лучших моментов.

Украина -:- Кипр

(Начало - в 19:00)

Во время майского и июньского сборов сборная Украины провела уже два спарринга. Накануне "Сине-желтые" не сумели обыграть Бахрейн, а затем минимально одолели Северную Ирландию. После матча с Кипром команда Шевченко отправится на Евро-2020, где сыграет на групповой стадии турнира с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Что касается Кипра, то островитяне в своем последнем матче, что проходил в начале июня, минимально проиграли Венгрии (1:0).

Отметим, букмекеры озвучили свой прогноз на матч Украина - Кипр, а за игрой можно будет следить в прямом эфире по ТВ

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент УАФ представил новую форму национальной команды. В РФ уже отреагировали на это и призвали запретить форму "Желто-синих" на чемпионате Европы.