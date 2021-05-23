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Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)

Сборная Украины вырвала ничью у Бахрейна (видео)
22:59 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 23 мая, сборная Украины провела контрольный матч против команды Бахрейна. Встреча, состоявшаяся в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась со счетом 1:1.

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В первом тайме украинцы выглядели поактивнее в атаке, однако остроты явно не хватало, учитывая что противостояла "Желто-синим" 99-я команда в рейтинге ФИФА. А самым острым моментом первой половины стал удар со штрафного в исполнении Марлоса. Во втором тайме сборная Украины усилила давление на ворота гостей, создав несколько убойных моментов, в частности, Артем Довбик умудрился промахнуться по пустым воротам. А на 74-й минуте поединка Бахрейн вышел вперед. Трубин зачем-то скосил форварда гостей, что привело к пенальти. "Приговор" реализовал Сайед Дхия. Украинцы сумели избежать большого позора, забив в компенсированное время. Гол на счету Виктора Цыганкова.

Украина 1:1 Бахрейн

Голы: Цыганков 90+1' - Сайед Дхия 74' (с пенальти)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Дхии:

Видео гола Цыганкова:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет еще два спарринга. 3 июня в Днепре "Желто-синие примут Северную Ирландию, а 7 июня подопечные Андрея Шевченко в Харькове сыграют с командой Кипра. Затем футбольная "Дружина" отправится на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На крупном международном турнире сборная Украины сыграет в квартете С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что расположение сборной Украины из-за травмы покинул лидер "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Сборная Бахрейна.
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