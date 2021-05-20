Вопрос по Буяльскому отпал для Шевченко: лидер "Динамо" пропустит Евро-2020

Плохие новости пришли из лагеря сборной Украины. Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский из-за травмы пропустит Евро-2020. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, футболист получил травму в финале Кубка Украины-2021 против "Зари". Сообщается, что у игрока был обнаружена трещина в ступне. Примечательно, что Буяльский до последнего времени не ощущал боли, однако после увеличения нагрузок в тренировочном процессе трещина дала знать о себе. Лечение и восстановление от этой травмы займет около месяца. Таким образом, лидер "Динамо" пропустит Евро-2020. Буяльский уже покинул расположение национальной команды.

Отметим, Виталий долгое время не вызывался в национальную команду, хотя демонстрировал отличную игру за клуб. Главный тренер "Желто-синих" Андрей Шевченко объяснял это тем, что полузащитник не подходит в тактическую схему его команды.

Напомним, чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Украины на групповой стадии турнира сыграет в квартете С вместе с командами Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за травмы ЧЕ-2020 пропустит основной форвард сборной Украины.