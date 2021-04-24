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Основной форвард сборной Украины травмировался на тренировке и не сыграет на Евро-2020

Основной форвард сборной Украины травмировался на тренировке и не сыграет на Евро-2020
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес получил травму накануне матча "Горняков" с "Александрией" в 23-м туре чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

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Сообщается, что украинский бразилец травмировался на тренировке. У него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Уже на следующей неделе 34-летнему Мораесу сделают операцию. По предварительной информации, Жуниор восстановиться спустя 6 месяцев. Таким образом, основной форвард сборной Украины пропустит грядущий чемпионат Европы по футболу, который стартует 11 июня.

"Скорейшего выздоровления, Жуниор!" - гласит сообщение на официальном сайте "Шахтера".

В сезоне 2020/21 Мораес сыграл в 25 матчах за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 9 голами и одной результативной передачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главному тренеру "Шахтера" предложили работу в Катаре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Шахтер, Футбол, Евро-2020, Жуниор Мораес.
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