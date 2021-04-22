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Тренеру "Шахтера" предложили работу в Катаре

Тренеру "Шахтера" предложили работу в Катаре
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram luis_castro_official

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пока еще не потерял работу в донецкой команде, а уже получил предложение из Катара. Об этом сообщает Maisfuetbol.

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По информации источника, по окончании текущего сезона португальский специалист покинет "Шахтер", а вероятным местом его работы станет ближневосточная страна.  Отмечается, что сразу несколько катарских команд заинтересованы в Каштру.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" в текущем сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, сыграл в четвертьфинале Кубка Украины, а также практически потерял шансы на победу в УПЛ. Под руководством Каштру "Шахтер" выигрывал "золото" чемпионата Украины сезона 2019/20.

Будущее "Шахтера" связывают с тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, команда которого в последнем матче обыграла на выезде "Милан".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Катар, Футбол, Луиш Каштру.
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