Тренеру "Шахтера" предложили работу в Катаре

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру пока еще не потерял работу в донецкой команде, а уже получил предложение из Катара. Об этом сообщает Maisfuetbol.

По информации источника, по окончании текущего сезона португальский специалист покинет "Шахтер", а вероятным местом его работы станет ближневосточная страна. Отмечается, что сразу несколько катарских команд заинтересованы в Каштру.

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" в текущем сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, сыграл в четвертьфинале Кубка Украины, а также практически потерял шансы на победу в УПЛ. Под руководством Каштру "Шахтер" выигрывал "золото" чемпионата Украины сезона 2019/20.

Будущее "Шахтера" связывают с тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, команда которого в последнем матче обыграла на выезде "Милан".