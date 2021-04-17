Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)

"Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимает "Динамо". Перед игрой во время исполнения гимна Украины у организаторов возникли проблемы со звуком. В итоге помочь спеть гимн решили футболисты, в частности, и бразильский защитник "Шахтера" Додо (№ 2 на фото).

Бразилец в окружение украинцев положил руку на сердце и начал петь гимн Украины. Скорее всего, таким образом футболист уважил страну, где выступает с 2018 года.

Видео исполнения гимна футболистами доступно в сети:

В текущем сезоне 220летний Додо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач. Контракт бразильца с "Горняками" действует до января 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в €18 млн.

Отметим, в составе "Шахтера" на игру с "Динамо" вышли два натурализованных Украиной бразильца - Жуниор Мораес и Марлос. После первого тайма "Динамо" ведет в счете со счетом 0:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" поменяет газон на главной арене Украины.