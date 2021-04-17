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Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)

Бразилец "Шахтера" перед матчем с "Динамо" спел гимн Украины (видео)
20:35 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

"Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимает "Динамо". Перед игрой во время исполнения гимна Украины у организаторов возникли проблемы со звуком. В итоге помочь спеть гимн решили футболисты, в частности, и бразильский защитник "Шахтера" Додо (№ 2 на фото).

Бразилец в окружение украинцев положил руку на сердце и начал петь гимн Украины. Скорее всего, таким образом футболист уважил страну, где выступает с 2018 года. 

Видео исполнения гимна футболистами доступно в сети:

В текущем сезоне 220летний  Додо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач. Контракт бразильца с "Горняками" действует до января 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в €18 млн.

Отметим, в составе "Шахтера" на игру с "Динамо" вышли два натурализованных Украиной бразильца - Жуниор Мораес и Марлос. После первого тайма "Динамо" ведет в счете со счетом 0:1.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" поменяет газон на главной арене Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 586

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Додо.
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