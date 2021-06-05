У Зинченко пропал дар речи после жесткой шутки Яремчука (видео)

Атмосфера в сборной Украины, которая с первого взгляда кажется идеальной, могла заметно подпортиться после шутки нападающего Романа Яремчука над полузащитником Александром Зинченко.

После тренировки форвард "Гента" подошел в раздевалке к футболисту "Манчестер Сити" и поздравил того "с победой в Лиге чемпионов". Зинченко ошалел от такого, ведь он очень болезненно воспринял поражение своей команды в финале ЛЧ против "Челси". На Александра сыпались обвинения в пропущенном голе, а на раздаче медалей на украинце попросту не было лица.

К слову, это была первая тренировка Александра после финала Лиги чемпионов "Ман Сити" - "Челси":

Видео жесткой шутки Яремчука над Зинченко доступно на YouTube-канале vZbirna:

Однако у Зинченко после провального финала Лиги чемпионов появились и хорошие новости. Недавно футболист сообщил, что его жена Влада беременна.