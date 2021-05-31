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"Работали как животные": Зинченко оправдался за провал в финале ЛЧ

"Работали как животные": Зинченко оправдался за провал в финале ЛЧ
Обновлено 22:03 Сегодня Телеграф

29 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в которой встретились "Манчестер Сити" и "Челси". Матч, состоявшийся в португальском Порту, завершился минимальной победой "Челси" - 0:1. Для украинского футболиста Александра Зинченко это поражение стало настоящей трагедией, поскольку единственный гол забили из-за его ошибки.  

После этого он нарвался на критику со стороны бывших игроков его команды. 

"Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит; опекай его, чтобы снаряд до него не долетел", - рассказал Рио Фердинанд. 

Своей реакцией поделился и сам Зинченко.

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы работали как животные, но этого было недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "МанСити" скоро выиграет, потому что вы этого заслуживаете", - написал он в Инстаграм, прикрепив к посту фото, на котором он лежит на поле, уткнувшись лицом в газон. 

 
 
 
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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 

Как сообщалось ранее, во время матча полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне получил перелом костей носа и левой глазницы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ФК Манчестер Сити, ФК Челси, Футбол, Александр Зинченко.
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