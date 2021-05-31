"Работали как животные": Зинченко оправдался за провал в финале ЛЧ

29 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в которой встретились "Манчестер Сити" и "Челси". Матч, состоявшийся в португальском Порту, завершился минимальной победой "Челси" - 0:1. Для украинского футболиста Александра Зинченко это поражение стало настоящей трагедией, поскольку единственный гол забили из-за его ошибки.

После этого он нарвался на критику со стороны бывших игроков его команды.

"Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит; опекай его, чтобы снаряд до него не долетел", - рассказал Рио Фердинанд.

Своей реакцией поделился и сам Зинченко.

"Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы работали как животные, но этого было недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "МанСити" скоро выиграет, потому что вы этого заслуживаете", - написал он в Инстаграм, прикрепив к посту фото, на котором он лежит на поле, уткнувшись лицом в газон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Как сообщалось ранее, во время матча полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне получил перелом костей носа и левой глазницы.