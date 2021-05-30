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На это больно смотреть: реакция Зинченко на медаль финалиста Лиги чемпионов (видео)

На это больно смотреть: реакция Зинченко на медаль финалиста Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

"Манчестер Сити" Александра Зинченко не сумел с первой попытки завоевать Лигу чемпионов, а для украинца это стало настоящей трагедией, ведь единственный гол в поединке был забит из-за его ошибки.

Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)

На церемонии награждения, где футболисты "Ман Сити" получали медали финалиста ЛЧ, на Александре не было лица. Украинец, получив награду от президента УЕФА Александера Чеферина, тут же снял медаль.

Видео с расстроенным Зинченко доступно в сети:

Полное видео церемонии награждения:

"Телеграф" напоминает, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоялся в Порту. В решающем поединке "Челси" минимально одолел "Ман Сити"

Ранее "Телеграф" сообщал, что голу в ворота "Горожан" радовался Андрей Шевченко в компании Романа Абрамовича.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 299

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Александр Зинченко.
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