На это больно смотреть: реакция Зинченко на медаль финалиста Лиги чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" Александра Зинченко не сумел с первой попытки завоевать Лигу чемпионов, а для украинца это стало настоящей трагедией, ведь единственный гол в поединке был забит из-за его ошибки.

На церемонии награждения, где футболисты "Ман Сити" получали медали финалиста ЛЧ, на Александре не было лица. Украинец, получив награду от президента УЕФА Александера Чеферина, тут же снял медаль.

Видео с расстроенным Зинченко доступно в сети:

Полное видео церемонии награждения:

"Телеграф" напоминает, что финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоялся в Порту. В решающем поединке "Челси" минимально одолел "Ман Сити".

Ранее "Телеграф" сообщал, что голу в ворота "Горожан" радовался Андрей Шевченко в компании Романа Абрамовича.