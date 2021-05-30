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Лидеру "Ман Сити "диагностировали перелом костей носа и глазницы после столкновения в финале ЛЧ (видео)

Лидеру "Ман Сити "диагностировали перелом костей носа и глазницы после столкновения в финале ЛЧ (видео)
14:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goal

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне прокомментировал свою травму, которую он получил в финале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Челси". О характере своего повреждения Кевин сообщил на своей страничке в Instagram.

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На 56-й минуте поединка бельгийский хавбек врезался в футболиста лондонцев Антонио Рюдигера. После столкновения Де Брейне был заменен. Как оказалось, у хавбека был  диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. 

"Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся", - написал Де Брейне на своей странице в Instagram.

Видео травмы Де Брейне доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" проиграл "Челси" со счетом 0:1, упустив возможность завоевать Лигу чемпионов в своем первом финале.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Кевин Де Брейне.
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