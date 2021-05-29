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"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)

"Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
Обновлено 23:57 Сб, 29 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter ChelseaFC

В субботу, 29 мая,  "Манчестер Сити" и "Челси" провели финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча состоялась в португальском Порту на стадионе "Драгау" и завершилась со счетом 0:1 в пользу лондонского клуба. Для "Челси" этот еврокубковый успех стал вторым в истории, МС, в свою очередь, сыграл свой первый финал ЛЧ.

Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)

"Ман Сити" с первых секунд включил прессинг, однако моменты появлялись по сути только у ворот Эдерсона. Только Тимо Вернер, который давно уже стал объектом насмешек из-за своих промахов, не сумел реализовать несколько верных моментов. Поддержал немца в атаке его соотечественник Кай Хаверц, который после блестящей передачи Мейсона Маунта вывел лондонцев вперед.

Во втором тайме картина игры не поменялась: МС контролировал мяч, а "Пенсионеры" создавали острые моменты. В середине второй 45-минутки "сломался" Кевин Де Брейне и положение "Горожан" без мотора команды стало удручающим. "Ман Сити" не сумел организовать достойный штурм и победа в Лиге чемпионов досталась "Челси".

Отметим, весь матч в составе МС отыграл украинец Александр Зинченко.

"Манчестер Сити" 0:1 "Челси"

Гол: Хаверц 42'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

Примечательно, что "Челси" берет свою вторую Лигу чемпионов, меняя тренера по ходу сезона. Ранее Томаса Тухеля уволили из ПСЖ, который требовал от специалиста победы в ЛЧ, а затем немец поменял Фрэнка Лэмпарда в стане лондонской команды.

Отметим, накануне поединка между фанами команд произошли столкновения

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Лиги чемпионов "Ман Сити" переиграл "Пари Сен-Жермен" а "Челси" одолел "Реал".

Ранее "Телеграф" сообщал, что победителем Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 стал "Вильярреал", который ярко отпраздновал историческую победу. Теперь "Желтая субмарина" проведет матч за Суперкубок УЕФА с "Челси".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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