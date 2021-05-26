Зинченко забрал себе кубок АПЛ и не хотел делиться с партнерами (видео)

Жена украинского футболиста Александра Зинченко Влада опубликовала видео последний последний матч "Манчестер Сити" в АПЛ сезона 2020/21. На кадрах игроки "Горожан" отмечали победу, держа в руках долгожданный трофей.

Супруга футболиста работает журналистом, а также снимает свой блог на YouTube. Именно на этой платформе Влада Седан поделилась яркими кадрами с празднования "Ман Сити" чемпионства в Англии.

Жена Зинченко находилась на трибунах и снимала, как Александр дает интервью. "Легенда", - шутила Влада. В какой-то момент Александр забрал трофей АПЛ, чтобы лично сфотографироваться с кубком, однако один из игроков команды хотел вернуть трофей в коллектив. Александр всем видом показал, что не отдаст кубок и пошел делать фотосессию. Влада, увидев это, лишь "попросила" мужа "фотографироваться с закрытым ртом". Со второй попытки Александр "услышал" жену и получился красивый снимок на память.

"Телеграф" напоминает, что в последнем матче сезона АПЛ МС разгромил "Эвертон" (5:0).

Команде Зинченко еще предстоит сыграть одну важнейшую игру - финал Лиги чемпионом с "Челси". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот матч в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах на это противостояние.