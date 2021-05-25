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"Манчестер Сити" - "Челси": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" - "Челси": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В субботу, 29 мая, "Манчестер Сити" и "Челси" проведут финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча состоится в португальском Порту на арене "Драгау", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине решающий матч Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 1". В сети онлайн-трансляция встречи будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет трансляцию финала в текстовом формате. Кроме того, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов поединка.

Примечательно, что финал Лиги чемпионов уже второй год подряд переносится из Стамбула в Португалию. В 2021 году Турция потеряла шанс принять матч из-за ситуации с коронавирусом.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала ЛЧ манчестерский клуб прошел "Пари Сен-Жермен" а лондонцы оставили не у дел "Реал". Отметим, букмекеры уже назвали фаворита решающего матча.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто назначен судить финальный матч ЛЧ 2020/21.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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