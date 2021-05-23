"Ман Сити" - "Челси": букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов

В субботу, 26 мая, "Манчестер Сити" и "Челси" проведут финальный матч Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча пройдет в португальском Порту на стадионе "Драгау". Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, "Горожане" являются фаворитами встречи, на победу которых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,00, успех лондонцев маловероятен - 4,25, как и ничейный исход - 3,45. Победа МС любым способом котируется коэффициентом 1,51, а триумф "Челси" - 2,70

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити"- "Челси" (данные за 23 мая):

Пари-Матч: (победа "Манчестер Сити" 2,00 - ничья 3,40 - победа "Челси" 4,10)

Фаворит: ( 1,99 - 3,45 - 4,25)

William Hill: (1,95 - 3,30 - 4,20)

Отметим, финал Лиги чемпионов 2020/21 должен был пройти в Стамбуле, однако УЕФА из-за ситуации с коронавирусом в Турции перенес решающий поединок в Португалию.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира "Ман Сити" переиграл ПСЖ, а "Челси" расправился c "Реалом".

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит решающий матч в ЛЧ.