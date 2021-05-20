"Украинская Мэрилин Монро": Влада Седан похвасталась "ногами от ушей" (фото)

Украинская журналистка, жена защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Седан опубликовала новое фото в Instagram, чем безумно порадовала подписчиков.

Красотка позировала сидя на диване в наряде от Chanel. Для стильного образа супруга футболиста предпочла два цвета: черный и нежно розовый, его еще иногда называют "кукольный". Отметим, что самым ярким трендом сезона весна-лето 2021 является оттенок "Baby pink" (нежно розовый цвет, который ассоциируется с кукольными нарядами).

Влада показала, как разбавить "кукольный" цвет в одежде, сделав его более эффектным. На фото журналистка одета в черное мини-платье, пальто и лодочки от Chanel, а образ красотка дополнила черными аксессуарами - сумочкой и солнцезащитными очками того же бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

За сутки фото набрали почти 30 тысяч лайков и более сотни лестных комментариев: "Украинская Мэрилин Монро", "Мэрилин Монро в Шанель", "Бомба", "Супер", "Безупречная", "Огонь", "Очень красивая", "Английской королеве пора сдать пост", "Элегантность во всем", "Богиня", "Ноги огонь".

В Instagram Влада Седан частенько радует подписчиков снимками, на которых она в мини-нарядах:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Зинченко поучаствовал в шоу Влады вместе с новоиспеченным украинцем Максом Килманом.