Зина, пиво все ближе: в сети припомнили обещание украинца из "Ман Сити" на случай победы в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов. В сети припомнили украинскому футболисту одно из его обещаний, касающегося победы в этом турнире.

Александр не пьет алкоголь, однако в одном из интервью на вопрос "Что должно произойти, чтобы он выпил бокал пива" он ответил, что для этого всего-навсего надо выиграть Лигу чемпионов. В сети припомнили Зинченко данные слова, отметив, что он уже находится в шаге от этого достижения.

Видео обещания Зинченко:

Отметим, в интервью "Вацко Live" жена Зинченко Влада рассказала, что Александр вообще не употребляет алкогольных напитков, хотя она иногда и предлагает мужу выпить с ней бокал вина.

"Телеграф" напоминает, что полуфинал Лиги чемпионов МС - ПСЖ был весьма эмоциональным. Дошло даже до неспортивного поведения со стороны звезды парижан.