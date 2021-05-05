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Зина, пиво все ближе: в сети припомнили обещание украинца из "Ман Сити" на случай победы в Лиге чемпионов

Зина, пиво все ближе: в сети припомнили обещание украинца из "Ман Сити" на случай победы в Лиге чемпионов
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов. В сети припомнили украинскому футболисту одно из его обещаний, касающегося победы в этом турнире.

"Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)

Александр не пьет алкоголь, однако в одном из интервью на вопрос "Что должно произойти, чтобы он выпил бокал пива" он ответил, что для этого всего-навсего надо выиграть Лигу чемпионов. В сети припомнили Зинченко данные слова, отметив, что он уже находится в шаге от этого достижения. 

Видео обещания Зинченко:

Отметим, в интервью "Вацко Live" жена Зинченко Влада рассказала, что Александр вообще не употребляет алкогольных напитков, хотя она иногда и предлагает мужу выпить с ней бокал вина.

"Телеграф" напоминает, что полуфинал Лиги чемпионов МС - ПСЖ был весьма эмоциональным. Дошло даже до неспортивного поведения со стороны звезды парижан

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 438

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Александр Зинченко.
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