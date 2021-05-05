Школа Неймара?: Фернандиньо актерскими способностями "удалил" звезду ПСЖ (видео)

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"Ман Сити" впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов: видеообзор матча с ПСЖ
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Обновлено 00:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter PubitySportIG

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" в блестящем стиле обыграл ПСЖ в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. В концовке поединка нервы у футболистов гостей были на пределе, а первым сорвался главный мотор "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария.

"Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)

При счете 2:0 в пользу МС судьба поединка фактически была предрешена. Однако Ди Мария, пытаясь исправить положение, повелся не небольшую провокацию опорника "Манчестер Сити" Фернандиньо, который всячески мешал исполнить аргентинцу аут. Немного потолкавшись с бразильцем, Анхель решил врезать сопернику с ноги. Удар нельзя назвать сильным, однако столб обороны "Горожан" рухнул на газон и начал изображать муки. Рефери Бьорн Кейперс тут же показал хавбеку ПСЖ красную карточку.

Видео удаления Ди Марии в матче "Манчестер Сити" - ПСЖ:

Отметим, что подобными "страданиями" на футбольном поле славится лидер ПСЖ Неймар, которого в этом поединке полностью выключили из игры Зинченко и Ко. 

Посмотреть полный видеообзор матча "Манчестер Сити" - ПСЖ можно у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Фернандиньо, Анхель Ди Мария.
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