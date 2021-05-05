Школа Неймара?: Фернандиньо актерскими способностями "удалил" звезду ПСЖ (видео)

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" в блестящем стиле обыграл ПСЖ в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. В концовке поединка нервы у футболистов гостей были на пределе, а первым сорвался главный мотор "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария.

При счете 2:0 в пользу МС судьба поединка фактически была предрешена. Однако Ди Мария, пытаясь исправить положение, повелся не небольшую провокацию опорника "Манчестер Сити" Фернандиньо, который всячески мешал исполнить аргентинцу аут. Немного потолкавшись с бразильцем, Анхель решил врезать сопернику с ноги. Удар нельзя назвать сильным, однако столб обороны "Горожан" рухнул на газон и начал изображать муки. Рефери Бьорн Кейперс тут же показал хавбеку ПСЖ красную карточку.

Видео удаления Ди Марии в матче "Манчестер Сити" - ПСЖ:

Отметим, что подобными "страданиями" на футбольном поле славится лидер ПСЖ Неймар, которого в этом поединке полностью выключили из игры Зинченко и Ко.

Посмотреть полный видеообзор матча "Манчестер Сити" - ПСЖ можно у нас на сайте.