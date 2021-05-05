Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)
"Ман Сити" - ПСЖ: Зинченко поучаствовал в голевой атаке хозяев (видео)
Моуринью сменит Фонсеку в "Роме"
Моуринью сменит Фонсеку в "Роме"
Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
Роналду покинет "Ювентус": где закончит карьеру звезда футбола
Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020
Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020

"Ман Сити" впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов: видеообзор матча с ПСЖ

"Ман Сити" впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов: видеообзор матча с ПСЖ
00:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

Во вторник, 4 мая, "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Пари-Сен-Жермен". Встреча, проходившая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Парижане начали поединок активнее и даже заработали 11-метровый удар на Зинченко, который якобы сыграл рукой. Правда пенальти главный арбитр встречи Бьорн Кейперс все же отменил, воспользовавшись VAR. После этого хозяева взяли игру под свой контроль. А на 11-й минуте поединка быстрая контратака МС завершилась голом в исполнении Рияда Мареза. Зинченко забежал в отрыв на левом фланге, исполнил зрячий прострел в район круга штрафной, где Де Брюйне принял мяч и мощно пробил. С ударом бельгийца оборона парижан справилась, а вот с добиванием алжирца - нет.

Во втором тайме "Ман Сити" снизил обороты, однако вновь сработала фирменная контратака англичан. Зинченко, вынося мяч, исполнил передачу на Де Брюйне, который разогнал контратаку хозяев и довел мяч до Фодена. Англичанин с левого фланга прострелил на Мареза, а алжирец без проблем в касание переправил круглого в ворота Наваса. Парижане дрогнули, а нервы не выдержали у Ди Марии, который неадекватно отреагировал на провокацию Фернандиньо, и схлопотал прямую красную карточку. Вдесятером забить необходимые три гола французы уже не могли.

Таким образом, МС впервые в своей истории пробился в финал Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" 2:0 ПСЖ

Голы: Марез 11', 63'

Удаление: Ди Мария 69'

(Первый матч 2:1)

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Париже, МС добыл гостевую победу со счетом 1:2. Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира пробился именно английский клуб. В финале ЛЧ, который состоится в Стамбуле 29 мая, "Горожане" сыграют с победителем дуэли "Челси" и "Реала". Лондонцы и мадридцы свой ответный поединок проведут 5 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 130

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продержался чуть больше двух месяцев: тренер донецкого "Олимпика" покинул клуб после череды поражений
02 "Ман Сити" - ПСЖ: где и когда смотреть ответный полуфинал Лиги чемпионов
03 "Ман Сити" - ПСЖ: букмекеры рассказали, кто выйдет в финал Лиги чемпионов
04 "Аталанта" на украинском языке поздравила Малиновского с днем рождения
05 "Ман Сити" 1:0 ПСЖ: онлайн ответного полуфинала Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь