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ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)

ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
00:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В среду, 28 апреля, ПСЖ в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 1:2 в пользу английского клуба.

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Парижане с первых минут завладели инициативой, которая воплотилась в забитый мяч. На 15-й минуте поединка Маркиньос головой замкнул навес Ди Марии с углового. "Ман Сити" долго подбирал ключи к обороне ПСЖ. И только во втором тайме шальная подача Кевина Де Брейне привела к голу. Примечательно, что номинальный ассист на бельгийца оформил вышедший на замену Александр Зинченко. А на 71-й минуте Рияд Марез пушечным ударом со штрафного прошил "стенку" и поразил ворота Кейлора Наваса, который провел не лучший поединок в карьере. Отметим, с 77-й минуты французская команда играла в меньшинстве после удаления Идриссы Гуэя.

ПСЖ 1:2 "Манчестер Сити"

Голы: Маркиньос 15' - Де Брейне 64', Марез 71'

Удаление: Гуэй 77'

Ответная игра между командами состоится 4 мая в Манчестере.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "Ман Сити" прошел дортмундскую "Боруссию", а парижский суперклуб по сумме двух матчей одолел "Баварию" за счет правила выездного гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другой полуфинальной паре "Реал" и "Челси" свели первую дуэль к ничьей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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