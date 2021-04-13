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ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

ПСЖ проиграл "Баварии", но пробился в полуфинал Лиги чемпионов (видео)
23:53 Вт, 13 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter PSG_inside

Во вторник, 13 апреля, "Пари Сен-Жермен" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Баварию". Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Парижане владели тотальным преимуществом в первом тайме, однако воплотить его в голы не сумели, зато мюнхенцы первыми распечатали ворота. На 40-й минуте экс-игрок ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг продавил защитника хозяев и головой добил мяч в ворота после не очень удачного сейва Наваса. Во втором тайме французская команда отдала инициативу немцам, которые так и не сумели организовать достойный штурм ворот Наваса.

ПСЖ - "Бавария" 0:1

Гол: Шупо-Мотинг 40'

(Первый матч 3:2)

В первом поединке, что проходил в Мюнхене, "Бавария" уступила со счетом 2:3. Таким образом, по сумме двух игр за счет правила выездного гола в следующий раунд турнира пробился именно ПСЖ. Отметим, французский коллектив в полуфинале ЛЧ сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д, которые свой ответный четвертьфинал сыграют 14 апреля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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