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"Бавария" без Левандовски проиграла дома ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)

"Бавария" без Левандовски проиграла дома ПСЖ в Лиге чемпионов (видео)
23:53 Ср, 7 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter fcbayern

В среду, 7 апреля, "Бавария" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов принимала "Пари Сен-Жермен". Встреча, проходившая на "Арене Мюнхен", завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

ПСЖ приготовил для "Баварии" холодный душ уже на старте поединка. На 3-й минуте парижан от верного гола спасла перекладина, а спустя несколько десятков секунд контратака гостей вылилась в гол Килиана Мбаппе, которому ассистировал Неймар. Француз мощно пробил с близкой дистанции, а Нойер неудачно отбил мяч прямо в свои ворота. Мюнхенцы давили, но вновь пропустили. Неймар сделал гениальную передачу на избежавшего офсайд Маркиньоса, и капитан ПСЖ в ближнем бою не оставил шансов вратарю "Баварии". На 37-й минуте экс-форвард ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг ударом головой после навеса Павара сократил отставание в счете.

Во втором тайме команды обменялись голами. За "Красных" ударом головой после подачи Киммиха со штрафного отличился Томас Мюллер, а за парижан потрясающий гол оформил Мбаппе.

Отметим, в игре не принимал участия главный бомбардир "Баварии" Роберт Левандовски, который получил травму в поединке сборной Польши против Андорры (3:0) в отборе на ЧМ-2022.

"Бавария" 2:3 "ПСЖ"

Голы: Шупо-Мотинг 37', Мюллер 60' - Мбаппе 3', 68', Маркиньос 28'

Отметим, ответная игра между командами состоится 13 апреля в Париже.

"Телеграф" напоминает, что победитель пары "Бавария"- ПСЖ в полуфинале сыграет с победителем противостояния "Реал" - "Ливерпуль". "Сливочные" в первом четвертьфинале одолели мерсисайдцев с разницей в два мяча.

Напомним, ПСЖ и "Бавария" являются финалистами прошлого сезона Лиги чемпионов. В решающем матче ЛЧ 2019/20 минимальную победу одержали мюнхенцы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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