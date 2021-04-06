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"Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)

"Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
Обновлено 23:53 Вт, 6 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter realmadrid

Во вторник, 6 апреля, "Реал" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Ливерпуль". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Открыл счет в игре Винисиус Жуниор. На 27-й минуте бразилец вышел один на один с Алиссоном после заброса Кросса и выиграл дуэль у кипера гостей. Через 9 минут очередной заброс со своей половины поля вывел Марко Асенсио на ударную позицию. Испанец без проблем прокинул мяч мимо вратаря "Ливерпуля" и вколотил круглого в пустые ворота. Мерсисайдцы проснулись только в дебюте второго тайма. На 51-й минуте Мохаммед Салах из пределов штрафной переиграл Куртуа в ближнем бою. А на 65-й минуте "Реал" вновь забил: Винисиус в касание пробил мимо Алиссона после прострела Модрича.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Салаха:

Виде второго гола Винисиуса.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

Отметим, ответная игра между командами состоится 14 апреля, а победитель противостояния сыграет с победителем пары "Порту"/"Челси".

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала "Реал" расправился с "Аталантой", а "Ливерпуль" без проблем прошел "РБ Лейпциг".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол.
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