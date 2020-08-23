Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)

Встреча, проходившая в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", завершилась со счетом 0:1 в пользу немецкого клуба.
ПСЖ 0:1 Бавария
Гол: Коман 59'
В первом тайме команды голов не забивали, однако создали уйму моментов и лишь действия киперов сохранили ворота сухими. Бавария контролировала мяч, а ПСЖ проводил острые "кинжальные" контр-атаки. Убойнейшие моменты не реализовала вся троица нападения ПСЖ: Неймар, Ди Мария и Мбаппе. Бавария ответила выпадами Левандовски, который сначала угодил в каркас ворот, а затем с метров четырех пальнул прямо в руки Навасу. Кроме того, в первом тайме травму получил центрбек Баварии Жером Боатенг - его заменил Никлас Зюле.
Лучшие моменты первого тайма:
Во втором тайме оборона парижан дрогнула. На 59-й минуте экс-игрок ПСЖ Кингсли Коман головой замкнул идеальный навес Киммиха. Это взятие ворот стало единственным в игре.
Лучшие моменты второго тайма:
Таким образом, Бавария выиграла свою шестую Лигу чемпионов!
Ранее Севилья выиграла Лигу Европы.