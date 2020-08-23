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Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
23:56 Вс, 23 Август 2020 Телеграф Телеграф Спорт
Матчем ПСЖ - Бавария завершился еврокубковый сезон 2019/20.

Встреча, проходившая в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", завершилась со счетом 0:1 в пользу немецкого клуба.

ПСЖ 0:1 Бавария

Гол: Коман 59'

В первом тайме команды голов не забивали, однако создали уйму моментов и лишь действия киперов сохранили ворота сухими. Бавария контролировала мяч, а ПСЖ проводил острые "кинжальные" контр-атаки. Убойнейшие моменты не реализовала вся троица нападения ПСЖ: Неймар, Ди Мария и Мбаппе. Бавария ответила выпадами Левандовски, который сначала угодил в каркас ворот, а затем с метров четырех пальнул прямо в руки Навасу. Кроме того, в первом тайме травму получил центрбек Баварии Жером Боатенг - его заменил Никлас Зюле.

Лучшие моменты первого тайма:

Во втором тайме оборона парижан дрогнула. На 59-й минуте экс-игрок ПСЖ Кингсли Коман головой замкнул идеальный навес Киммиха. Это взятие ворот стало единственным в игре. 

Лучшие моменты второго тайма:

Таким образом, Бавария выиграла свою шестую Лигу чемпионов!

Ранее Севилья выиграла Лигу Европы.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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