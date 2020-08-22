Чудо-гол ударом через себя принес Севилье победу в Лиге Европы (Видео)

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00:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В пятницу, 21 августа, завершился финальный матч Лиги Европы 2019/20 Севилья - Интер.

Встреча, проходившая в немецком Кельне на одноименной арене завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского клуба.

Команды выдали убойнейший первый тайм. Сначала отличились "гости". На пятой минуте с пенальти забил Ромелу Лукаку, который сам и заработал 11-метровый в борьбе с Диего Карлосом. Через семь минут Хесус Навас и Люк де Йонг совместными усилиями сравняли счет. Испанец навесил, а  нидерландский форвард, опередив Диего Година, головой замкнул передачу партнера. На 33-й минуте де Йонг оформил дубль, забив блестящий гол головой после подачи со штрафного от Эвера Банеги. Испанцы не долго радовались, ведь через две минуты Диего Годин ударом головой сравнял счет в матче после подачи Марцело Брозовича со штрафного. Отметим, при счете 1:1 мяч попал в руку Диего Карлосу в его штрафной и арбитр Данни Маккели принял неоднозначное решение не назначать пенальти и не смотреть VAR.

Лучшие моменты первого тайма:

Во втором тайме команды уже сыграли с оглядкой на защиту и моментов было немного. Игра длилась до первой ошибки и она случилась на на 74-й минуте. Привезший пенальти защитник Севильи Диего Карлос невероятным ударом через себя вывел андалусийцев вперед. Финальный штурм Интера так и не состоялся из-за блестящего прессинга "хозяев".

Лучшие моменты второго тайма:

Таким образом, Севилья выиграла свою шестую Лигу Европы в шести финалах!

Отметим, решающий матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 состоится в воскресенье, 23 августа.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Интер (Милан), Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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