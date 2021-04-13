"Боруссия" Д - "Ман Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

В среду, 14 апреля, "Боруссия" Д принимает "Манчестер Сити" в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча состоится в Дортмунде на "BVB-Штадион" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Боруссия" Д - "Ман Сити" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, поединок в онлайн-режиме покажут сервисы oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Манчестере, МС добыл минимальную победу, пропустив гол дома. После этого матча линейный арбитр взял автограф у форварда дортмундцев Эрлинга Холадна. Как оказалось, рефери берет автографы у известных футболистов в целях благотворительности.

Отметим, победитель этого противостояния в полуфинале сразится с победителем дуэли "Бавария" - ПСЖ. В первом поединке между этими командами победу отпраздновали парижане.