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"Боруссия" Д - "Ман Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Боруссия" Д - "Ман Сити": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter blackyellow

В среду, 14 апреля, "Боруссия" Д принимает "Манчестер Сити" в рамках ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча состоится в Дортмунде на "BVB-Штадион" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру "Боруссия" Д - "Ман Сити" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, поединок в онлайн-режиме покажут сервисы oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). 

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Манчестере, МС добыл минимальную победу, пропустив гол дома. После этого матча линейный арбитр взял автограф у форварда дортмундцев Эрлинга Холадна. Как оказалось, рефери берет автографы у известных футболистов в целях благотворительности.

Отметим, победитель этого противостояния в полуфинале сразится с победителем дуэли "Бавария" - ПСЖ. В первом поединке между этими командами победу отпраздновали парижане.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол.
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