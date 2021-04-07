Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола

Главная звезда "Боруссии" Д Эрлинг Холанд после первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити" был нарасхват. Даже боковой рефери попросил у нападающего автограф - норвежец не отказал. Данный эпизод весьма противоречив, и главный тренер "Горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал его.

Сразу после окончания встречи боковой арбитр румын Октавьян Шовре в подтрибунном помещении перехватил 20-летнюю звезду и взял автограф у футболиста. Соответствующие кадры позже были растиражированы в сети.

The linesman really asked Haaland for his signature after the game pic.twitter.com/9yiIMSZx4D — ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2021

Позднее на данный случай отреагировал Гвардиола, который, впрочем, не нашел ничего плохого в этом, а также предположил, что линейный судья взял автограф для ребенка.

"Может, он фанат Холанда, так почему бы и нет? Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали", - цитирует специалиста goal.

"Телеграф" напоминает, что матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д завершился победой хозяев со счетом 2:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой игры. Ответная игра между командами состоится через неделю.