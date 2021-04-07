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Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола

Рефери взял автограф у Холанда после игры Лиги чемпионов: как отреагировал Гвардиола
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sr_collings

Главная звезда "Боруссии" Д Эрлинг Холанд после первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов УЕФА с "Манчестер Сити" был нарасхват. Даже боковой рефери попросил у нападающего автограф - норвежец не отказал. Данный эпизод весьма противоречив, и главный тренер "Горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал его.

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Сразу после окончания встречи боковой арбитр румын Октавьян Шовре в подтрибунном помещении перехватил 20-летнюю звезду и взял автограф у футболиста. Соответствующие кадры позже были растиражированы в сети.

Позднее на данный случай отреагировал Гвардиола, который, впрочем, не нашел ничего плохого в этом, а также предположил, что линейный судья взял автограф для ребенка.

"Может, он фанат Холанда, так почему бы и нет? Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали", - цитирует специалиста goal.

"Телеграф" напоминает, что матч "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д завершился победой хозяев со счетом 2:1. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой игры. Ответная игра между командами состоится через неделю.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Хосеп Гвардиола, Эрлинг Холанд.
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