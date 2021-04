"Барселона" 1-го апреля решила провернуть трансфер года

"Барселона" с приходом нового президента начала искать замену Лионелю Месси. Более того, каталонцы, похоже, видят в норвежце Эрлинге Холанде нового лидера команды. Такой вывод можно сделать после того, как агента форварда "Боруссии" Д Мину Райолу, а также отца норвежца Альфа-Инге Холанда заметили в аэропорту столицы Каталонии.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill pic.twitter.com/xT8I99pAWD

— TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021