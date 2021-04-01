"Барселона" 1-го апреля решила провернуть трансфер года

"Барселона" с приходом нового президента начала искать замену Лионелю Месси. Более того, каталонцы, похоже, видят в норвежце Эрлинге Холанде нового лидера команды. Такой вывод можно сделать после того, как агента форварда "Боруссии" Д Мину Райолу, а также отца норвежца Альфа-Инге Холанда заметили в аэропорту столицы Каталонии.

Raiola IS in Barcelona, this is not a drill pic.twitter.com/xT8I99pAWD — TalkFCB © (@talkfcb_) April 1, 2021

Отметим, данную новость подтверждают сразу множество источников, и это не может быть первоапрельской шуткой, ведь в Испании "день дурака" празднуют 28 декабря.

Однако на пути трансфера может стать астрономические отступные за игрока в размере € 180 млн, а также колоссальные долги "Сине-гранатовых".

В сезоне 2020/21 20-летний Холанд забил 33 гола в 31 матче Бундеслиги, а всего за карьеру норвежец успел наколотить 49 мяча в 49 играх. Такую статистику не демонстрировал ни Месси, ни Роналду на заре своей карьеры. Контракт Эрлинга с "Боруссией" Д действует до лета 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" вылетела из Лиги чемпионов.