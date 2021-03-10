"Барселона" хочет провернуть трансфер, который удержит Месси в клубе

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может оказаться ближайшим летом в "Барселоне". Об этом сообщает tycsports.

По информации источника, новый президент каталонского клуба Жоан Лапорта сделал официальное предложение по 32-летнему аргентинскому нападающему. Таким образом, руководство надеется укрепить состав соотечественником Лионеля Месси, у которого этим летом заканчивается контракт с "Сине-гранатовыми".

Серхио провел в "Манчестер Сити" 10 лет, перейдя в стан "Горожан" из мадридского "Атлетико" за € 40 млн. Его контракт с манчестерским коллективом также рассчитан до конца июня 2021 года. В сезоне 2020/21 Агуэро принял участие в 11 матчах, в которых забил 2 гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси близок к уходу из "Барселоны", а последний слив личных данных Лионеля, в частности, зарплаты усугубляет ситуацию. Кроме того, каталонцы неудачно выступают во всех турнирах, кроме Кубка Короля, и аргентинский капитан явно недоволен положением дел в коллективе.