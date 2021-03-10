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Гениальный гол Месси не помог "Барселоне" пройти ПСЖ (видео)

Гениальный гол Месси не помог "Барселоне" пройти ПСЖ (видео)
23:52 Ср, 10 Март 2021 Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 10 марта, ПСЖ в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимал "Барселону". Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 1:1.

Каталонцы здорово начали и с первых минут осели на чужой половине поля, однако первыми вышли вперед именно хозяева. На 30-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. "Барселона" уже спустя 7 минут сравняла счет усилиями Лионеля Месси, который забил гол-красавец дальним ударом. В концовке первого тайма аргентинец упустил возможность сделать дубль, не реализовав пенальти.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче парижане добыли разгромную победу в гостях со счетом 1:4. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира пробился именно парижский суперклуб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" хочет провернуть громкий трансфер, чтобы сохранить Месси в своем составе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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