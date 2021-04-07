"Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 6 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Боруссию" Д. Встреча, проходившая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

"Ман Сити" принялся за дело уже в дебюте встречи. На 19-й минуте Кевин Де Брейне разогнал контратаку "Горожан, а затем ударом в касание после прострела Мареза с близкого расстояния поразил ворота Хитца. События начали стремительно развиваться ближе к концу поединка. На 84-й минуте Марко Ройс после передачи Холанда обыграла Эдерсона в ближнем бою. Казалось, встреча завершится вничью, однако Фил Фоден и МС были другого мнения. На последней минуте основного времени английский хавбек после скидки Гюндогана с пары метров поразил ворота гостей, установив окончательный счет в поединке.

Отметим, ответная игра между командами состоится 14 апреля, а победитель этой пары сразится с победителем противостояния "Бавария"/ ПСЖ, которые свой первый четвертьфинал проведут 7 апреля.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала "Ман Сити" расправился с "Боруссией" М, а "Боруссия" Д прошла "Севилью".