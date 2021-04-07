Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
"Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
"Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Порту" - "Челси": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Порту" - "Челси": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)

"Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
00:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

Во вторник, 6 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/4  финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Боруссию" Д. Встреча, проходившая на стадионе "Сити оф Манчестер", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. 

"Ман Сити" опубликовал странное видео с Зинченко, а затем назвал украинца звездой (видео)

"Ман Сити" принялся за дело уже в дебюте встречи. На 19-й минуте Кевин Де Брейне разогнал контратаку "Горожан, а затем ударом в касание после прострела Мареза с близкого расстояния поразил ворота Хитца. События начали стремительно развиваться ближе к концу поединка. На 84-й минуте Марко Ройс после передачи Холанда обыграла Эдерсона в ближнем бою. Казалось, встреча завершится вничью, однако Фил Фоден и МС были другого мнения. На последней минуте основного времени английский хавбек после скидки Гюндогана с пары метров поразил ворота гостей, установив окончательный счет в поединке.

Отметим, ответная игра между командами состоится 14 апреля, а победитель этой пары сразится с победителем противостояния "Бавария"/ ПСЖ, которые свой первый четвертьфинал проведут 7 апреля.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала "Ман Сити" расправился с "Боруссией" М, а "Боруссия" Д прошла "Севилью".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 245

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Реал" обыграл "Ливерпуль" в четвертьфинале Лиги чемпионов, пропустив гол дома (видео)
02 "Ман Сити" на последней минуте вырвал победу у "Боруссии" Д в четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь