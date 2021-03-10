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Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)
00:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер blackyellow

Во вторник, 9 марта, "Боруссия" Д в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала "Севилью". Встреча, проходившая на "BVB-Штадионе" в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2.

"Шмели" контролировали ход встречи и к 54-й минуте вели со счетом 2:0. Дублем за дортмундцев выстрелил Эрлинг Холанд. На это андалусийцы ответили двумя точными выстрелами Юссефа Эн-Несери. Примечательно, что 20-летний  норвежский вундеркинд стал самым молодым футболистом в истории, забившим 20 голов в Лиге чемпионов.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео второго гола Холанда:

Видео гола Эн-Несери:

Видео второго гола Эн-Несери:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первой встрече между командами немецкий коллектив взял верх со счетом 2:3. Таким образом, в следующий раунд турнира по сумме двух матчей пробилась именно "Боруссия" Д. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дортмундцы умудрились проиграть "Баварии", ведя в счете 0:2.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 130

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Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, ФК Севилья.
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