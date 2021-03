Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Во вторник, 9 марта, "Боруссия" Д в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимала "Севилью". Встреча, проходившая на "BVB-Штадионе" в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2.

"Шмели" контролировали ход встречи и к 54-й минуте вели со счетом 2:0. Дублем за дортмундцев выстрелил Эрлинг Холанд. На это андалусийцы ответили двумя точными выстрелами Юссефа Эн-Несери. Примечательно, что 20-летний норвежский вундеркинд стал самым молодым футболистом в истории, забившим 20 голов в Лиге чемпионов.

The youngest player in #UCL history to score 20 goals...ERLING BRAUT HAALAND pic.twitter.com/JQeoyyLcy1

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 9, 2021