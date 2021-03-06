"Бавария" смяла "Боруссию" Д в концовке матча (видео)

В субботу, 6 марта, "Бавария" в рамках центрального матча 24-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала "Боруссию" Д. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

К 9-й минуте игры нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд отметился дублем. Хозяева на все это ответили тремя точными выстрелами Роберта Левандовски и голом от Леона Горецки, причем мюнхенцы победный гол забили за две минуты до конца встречи.

Видео гола Холанда:

Видео гола Холанда:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Горецка:

Видео гола Левандовски

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Баварию" (55 очков) на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Боруссия" Д (39 очков) - шестая. В следующем туре "Красные" отправятся в гости к "Вердеру" (13.03.2021), а "Шмели" примут "Герту" (13.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Левандовски и Гнабри оформили по дублю в ворота "Кельна".