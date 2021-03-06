Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь (видео)
"Шахтер" после череды неудач вернулся на победный путь (видео)
"Пи***ас судья": президент донецкой команды влез в прямой эфир (видео)
"Пи***ас судья": президент донецкой команды влез в прямой эфир (видео)
Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)
Цитаишвили "сломали" в матче "Мариуполь" - "Ворскла" (видео)
Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)

"Бавария" смяла "Боруссию" Д в концовке матча (видео)

"Бавария" смяла "Боруссию" Д в концовке матча (видео)
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: twitter fcbayern

В субботу, 6 марта, "Бавария" в рамках центрального матча 24-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала "Боруссию" Д. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась победой хозяев со счетом 4:2. 

К 9-й минуте игры нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд отметился дублем. Хозяева на все это ответили тремя точными выстрелами Роберта Левандовски и голом от Леона Горецки, причем мюнхенцы победный гол забили за две минуты до конца встречи.

Видео гола Холанда: 

Видео гола Холанда: 

Видео гола Левандовски: 

Видео гола Левандовски: 

Видео гола Горецка:

Видео гола Левандовски

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Баварию" (55 очков) на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Боруссия" Д (39 очков) - шестая. В следующем туре "Красные" отправятся в гости к "Вердеру" (13.03.2021), а "Шмели" примут "Герту" (13.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Левандовски и Гнабри оформили по дублю в ворота "Кельна".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 404

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В боксе впервые появился двукратный абсолютный чемпион мира (видео)
02 "Валенсия" показала "Динамо", как надо бить "Вильярреал" (Видео)
03 Непобедимый супертяж тычком в нос развернул соперника на 180 градусов (видео)
04 Боец ММА уникальным ударом-блоком нокаутировал соперника (видео)
05 Ломаченко может вернуть титул чемпиона уже в следующем бою
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь