Дубли Левандовски и Гнабри - в обзоре матча "Бавария" - "Кельн" (видео)

В субботу, 27 февраля, "Бавария" в рамках матча 23-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала "Кельн". Встреча, проходившая на "Альянц Арене" в Мюнхене, завершилась убедительной победой хозяев со счетом 5:1.

"Бавария" после серии неудовлетворительных результатов на внутренней арене, похоже, нашла свой победный ритм. Уже в первом тайме хозяева размочили счет. Горецка "сделал" оба гола, отдав две результативные передачи. Сначала Леон навесил на Эрика Шупо-Мотинга, который головой переправил мяч в ворота Хорна. А затем немец вывел Роберта Левандовски на свидание с кипером гостей - поляк был точен. В начале второго тайма "Кельн" усилиями Элье Скири отыграл один мяч, но тут же пропустил от Левандовски в ответ. Под занавес поединка вышедший на поле Серж Гнабри дублем довел счет до неприличного.

Видео гола Шупо-Мотинга:

Видео гола Левандовски:

Видео гола Скири:

Видео второго гола Левандовски:

Видео гола Гнабри:

Видео второго гола Гнабри:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Баварии" (52 очка) сохранить за собой лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, "Кельн" (21 очко) - 14-й. В следующем туре "Красные" примут "Боруссию" Д (06.03.2021), а "Козлы" сыграют домашний поединок с "Вердером" (07.03.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" фактически пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив "Лацио" в гостях.