"Бавария" сенсационно проиграла "Айнтрахту" Ф, пропустив феноменальный гол (видео)

В субботу, 20 февраля, "Айнтрахт" Ф принимал "Баварию" в рамках матча 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, проходившая во Франкфурте на "Коммерцбанк-Арене", завершилась с сенсационным счетом 2:1 в пользу хозяев.

Франкфуртцы, несмотря на давление соперника, уже за первые 45 минут вели в счете в два мяча. Сначала распечатал ворота Нойера Даити Камада, который замкнул прострел Костича слева. Затем Амин Юнес сотворил супергол, неожиданно пробив с угла штрафной. Гости сумели отыграть лишь один мяч - Роберт Левандовски в дебюте второго тайма воспользовался передачей Сане.

Видео гола Камада:

Видео гола Юнеса:

Видео гола Левандовски:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Айнтрахту" (42 очка) подняться на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, "Бавария" (49 очков) лидирует в первенстве. В следующем туре "Орлы" сыграют в гостях с "Вердером" (26.02.2021), а "Красные" примут "Кельн" (27.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" после победы на Клубном чемпионате мира-2020 допустила осечку в игре с "Арминией".