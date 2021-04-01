"Ман Сити" опубликовал странное видео с Зинченко, а затем назвал украинца звездой (видео)

"Манчестер Сити" на своей страничке в Instagram опубликовал странное видео с украинским левым защитником команды Александром Зинченко.

На видео украинец подъезжает на своем автомобиле к стоянке на базе клуба и замечает рядом на дороге утку. Зинченко изобразил удивление и поехал дальше. "Утка", - коротко подписала видео пресс-служба МС.

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На этом пресс-служба "Горожан" не остановилась и опубликовала пост в соцсетях, где назвала Зинченко "нашей украинской звездой", прикрепив снимок Александра.

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Возможно, таким образом "Манчестер Сити" хотел поддержать украинца после неудачного матча в отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном.