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"Ман Сити" опубликовал странное видео с Зинченко, а затем назвал украинца звездой (видео)

"Ман Сити" опубликовал странное видео с Зинченко, а затем назвал украинца звездой (видео)
Обновлено 17:11 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

"Манчестер Сити" на своей страничке в Instagram опубликовал странное видео с украинским левым защитником команды Александром Зинченко

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На видео украинец подъезжает на своем автомобиле к стоянке на базе клуба и замечает рядом на дороге утку. Зинченко изобразил удивление и поехал дальше. "Утка", - коротко подписала видео пресс-служба МС.

 
 
 
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Публикация от Manchester City (@mancity)

На этом пресс-служба "Горожан" не остановилась и опубликовала пост в соцсетях, где назвала Зинченко "нашей украинской звездой", прикрепив снимок Александра.

 
 
 
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Публикация от Manchester City (@mancity)

Возможно, таким образом "Манчестер Сити" хотел поддержать украинца после неудачного матча в отборе на ЧМ-2022 с Казахстаном.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 198

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко.
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