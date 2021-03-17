Пушечный гол Де Брюйне - в обзоре матча "Ман Сити" - "Боруссия" М (видео)

Во вторник, 16 марта, "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Боруссию" М. Встреча, проходившая в Будапеште на "Пушкаш Арене", завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

"Горожане" решили все вопросы по поводу победителя матча еще в первом тайме. На 12-й минуте встречи Кевин Де Брюйне пушечным выстрелом из-за пределов штрафной открыл счет. Еще через 6 минут Илкай Гюндоган реализовал выход один на один и установил окончательный счет в игре. Украинский левый защитник МС Александр Зинченко появился на поле на 63-й минуте, заменив Канселу.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который также состоялся в Будапеште, "Ман Сити" добыл уверенную победу со счетом 0:2. Таким образом в 1/4 финала ЛЧ пробился именно английский коллектив. Отметим, жеребьевка следующего раунда турнира состоится 19 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще одним четвертьфиналистом ЛЧ стал "Реал".