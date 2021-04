В истории с рефери, который взял автограф у Холанда после матча, всплыл Месси

Линейный арбитр Октавьян Шовре, который взял автограф у норвежского нападающего Эрлинга Холанда после матча "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д объяснил свой поступок. Слова рефери передал журналист Эмануэль Рошу в twitter.

Sovre spoke openly about it today: "Messi was very interested about what the charity is doing. He signed 9 cards for me when we've met after a game!" #Messi #FCBarcelona https://t.co/qMs4mkP4Yi

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 8, 2021